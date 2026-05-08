У Львові розгорівся спалах небезпечної інфекції серед дітей: багато малюків у лікарні

Усі хворі дітки перебувають на лікуванні / © pixabay.com

В одному з дошкільних закладів Львова стався спалах гострої кишкової інфекції. Станом на 7 травня зареєстровано 8 випадків захворювання.

Про це інформує Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Упродовж 4–5 травня діти, які відвідували та харчувалися в одному дитячому садку Львова почали звертатись до інфекційного відділення. Всі хворі госпіталізовані до стаціонару.

«У пацієнтів спостерігаються характерні симптоми гострої кишкової інфекції: нудота, блювання, діарея, загальна слабкість, біль у животі, підвищення температури тіла», — повідомили в Львівському ОЦКПХ.

Стан хворих — середньої важкості, у двох випадках лабораторно підтверджено сальмонельоз.

Фахівці здійснюють дослідження харчових продуктів, питної води та змивів з об’єктів, де відмічено спалах. За попередньою інформацією, може йтися про ротавірусну інфекцію, але остаточні висновки можна буде робити лише після лабораторних підтверджень. Джерело інфекції та фактори передавання наразі встановлюються.

