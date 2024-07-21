У Львові прощаються з Іриною Фаріон (фото)

Вшанувати пам’ять професорки прийшли сотні людей, які утворили коридор пошани по дорозі до храму.

У Львові почався парастас за вбитою 19 липня колишньою депутаткою та професоркою Іриною Фаріон.

Про це з місця передає кореспондент ТСН.

Як зазначається, парастас за Іриною Фаріон, яку 19 липня було вбито розпочався о 19:00 у Львові в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла.

Вшанувати пам’ять професорки прийшли сотні людей, які утворили коридор пошани по дорозі до храму.

Чин похорону розпочнеться 22 липня о 14:00 в тому в храмі апостолів Петра і Павла. Поховають Ірину Фаріон на Личаківському кладовищі.

Парастас за Іриною Фаріон. Автор фото Валерія Ковалинська

Родина Ірини Фаріон. Автор фото Валерія Ковалинська

Автор фото Валерія Ковалинська

Коридор пошани на шляху до храму. Автор фото Валерія Ковалинська

Автор фото Валерія Ковалинська

Відспівування в храмі святих апостолів Петра і Павла. Автор фото Валерія Ковалинська

Автор фото Валерія Ковалинська

Автор фото Валерія Ковалинська

Парастас за Іриною Фаріон. Автор фото Валерія Ковалинська

Зазначимо, що 19 липня у Львові Ірину Фаріон атакував чоловік, який вистрілив їй в голову з пістолета без глушника. Політикиню госпіталізували у важкому стані та за декілька годин вона померла. Лікарі зазначили, що її смерть настала через серцеву недостатність. Кілера, який вистежував свою жертву біля її будинку, досі не знайдено.

Нагадаємо, що донька колишньої депутатки та професорки Ірини Фаріон, на яку було скоєно замах та яка померла в лікарні, оприлюднила в Мережі фото з місця стрілянини.

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