У Львові спіймали організатора контрабанди зброї за кордон: відео затримання

Правоохоронці провели обшуки у затриманого і виявили вогнепальну зброю, гранати та бойові припаси

Сьогодні, 26 травня, поліцейські у Львові затримали організатора угруповання, що "спеціалізувалося" на контрабанді та збуті зброї, зокрема за кордон.

Як повідомили у пресслужбі Національної поліції України, львівські правоохоронці впродовж пів року намагалися встановити усіх учасників злочинного угрупування, до його складу входило 5 осіб – мешканці Львівської, Закарпатської та Тернопільської областей, серед яких - приватні міжнародні перевізники.

Злочинна група "спеціалізувалася" на незаконному придбанні, зберіганні та збуті незареєстрованої вогнепальної зброї, зокрема й за кордон.

Фото: Львівська обласна прокуратура

Перевізники з угрупування доставляли зброю за межі України у розібраному стані.

Відповідну інформацію про злочинців оперативники передали польським колегам, які у вересні 2021 року затримали двох учасників групи. Справа щодо їхніх дій вже розглядається в суді.

Сьогодні ж, 26 травня, поліцейські затримали організатора угруповання та провели обшуки у помешканнях затриманого та інших фігурантів.

Так, правоохоронці виявили та вилучили гранати, пістолети, набої різного калібру, тротилові шашки вагою 750 г, капсулі детонаторів та електродетонатори, саморобний вибуховий пристрій вагою 400 г, РПГ, пристрої невідомої конструкції, до якої під’єднані дроти, мікросхеми, інші засоби для виготовлення вибухових пристроїв та інструкцією по збірці вибухівки, а також понад 20 тисяч доларів США.

Фото: Львівська обласна прокуратура

Затриманому організатору контрабанди вже повідомили про підозру за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру і за ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.

Фото: Львівська обласна прокуратура

Після проведення експертизи вилучених речей буде надана правова оцінка діям ще двох учасників угруповання. За скоєне їм може загрожувати до семи років ув’язнення.

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