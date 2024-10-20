У Львові сплюндровано могили українських воїнів: вандал потрапив на відео

Поліція розпочала розслідування і встановлює особу зловмисника.
У ніч проти 20 жовтня на Личаківському цвинтарі у Львові невідома особа сплюндрувала могили українських воїнів, які загинули в російсько-українській війні.
Як повідомили у поліції, це сталося на полі почесних поховань №76.
“На місці події працюють слідчо-оперативна група та співробітники інших служб поліції Львівщини. Правоохоронці вживають усіх заходів для встановлення осіб зловмисників, які здійснили наругу на могилах захисників”, - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці вирішують питання правової кваліфікації події.
Тим часом стало відомо, що ймовірного вандала зафіксували камери відеоспостереження.
На опублікованих в Telegram-каналі “Львівич” кадрах видно людину у куртці із каптуром, який приховує обличчя, що ходить між могил українських воїнів та нищить скорботні атрибути.
Нагадаємо, раніше на Тернопільщині вандал пошкодив і спаплюжив могили українських військовослужбовців.
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