У Львові сплюндровано могили українських воїнів: вандал потрапив на відео

У ніч проти 20 жовтня на Личаківському цвинтарі у Львові невідома особа сплюндрувала могили українських воїнів, які загинули в російсько-українській війні.

Як повідомили у поліції, це сталося на полі почесних поховань №76.

“На місці події працюють слідчо-оперативна група та співробітники інших служб поліції Львівщини. Правоохоронці вживають усіх заходів для встановлення осіб зловмисників, які здійснили наругу на могилах захисників”, - йдеться у повідомленні.

Сплюндровані могили українських воїнів у Львові / Фото: із соцмереж

Сплюндровані могили українських воїнів у Львові / Фото: із соцмереж

Правоохоронці вирішують питання правової кваліфікації події.

Сплюндровані могили українських воїнів у Львові / Фото: із соцмереж

Сплюндровані могили українських воїнів у Львові / Фото: із соцмереж

Тим часом стало відомо, що ймовірного вандала зафіксували камери відеоспостереження.

На опублікованих в Telegram-каналі “Львівич” кадрах видно людину у куртці із каптуром, який приховує обличчя, що ходить між могил українських воїнів та нищить скорботні атрибути.

У Львові камери спостереження зафіксували особу, яка пошкодила могили українських воїнів

Нагадаємо, раніше на Тернопільщині вандал пошкодив і спаплюжив могили українських військовослужбовців.

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