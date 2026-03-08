ТСН у соціальних мережах

У Львові сталася стрілянина: перші деталі від поліції

Через стрілянину у Львові є потерпілий.

Пістолет

У Шевченківському районі Львова сталася стрілянина. Внаслідок інциденту постраждав чоловік.

Про це повідомляє поліція Львівської області.

Деталі про стрілянину у Львові

Як повідомили у поліції, стрілянина сталася на вулиці Гайдамацькій. Попередньо встановлено, що між двома чоловіками виник конфлікт, під час якого один із них кілька разів вистрілив у бік опонента з травматичної зброї. Постраждалого госпіталізували до медичного закладу.

«Поліцейські вживають заходи із затримання стрілка. На місці події працюють профільні служби», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Хмельницький п’яний чоловік відкрив стрілянину з балкона квартири на дев’ятому поверсі. Він випустив близько 90 набоїв з автоматичної зброї. Поліція провела спецоперацію за участю спецпідрозділу КОРД і затримала стрільця, який виявився військовослужбовцем. Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про хуліганство із застосуванням зброї. Фігуранту загрожує до 7 років ув’язнення.

