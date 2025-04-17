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У Львові стався конфлікт між цивільними, патрульними та представниками ТЦК
Обставини та деталі події з’ясовуються.
У Львові стався інцидент за участі цивільних, правоохоронців та представників ТЦК. Військовозобов’язаного затримано.
Кадри оприлюднили у Мережі.
Як зазначається, 16 квітня поліцейські отримали виклик про особу в розшуку. На місці перебували представники ТЦК, де виявили 28-річного громадянина. Хлопець чинив опір.
Згодом у сутичку втрутилися люди, які були поруч. Молодика затримали і доправили до ТЦК.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт 12093, який покликаний стимулювати осіб, які порушили правила військового обліку, до сплати штрафів і проходження служби.