У Львові стався трагічний інцидент на залізничній станції: подробиці

Правоохоронці встановили, що невідомий потяг здійснив наїзд на львів’янина, в результаті чого він загинув на місці події.

У Львові, на залізничній станції "Підзамче", 10 січня о 18:20 сталася дорожньо-транспортна подія, внаслідок якої загинув 60-річний чоловік.

Про це повідомила Нацполіція.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації транспорту. За цією статтею передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.

Правоохоронці наголошують на необхідності бути обережними на залізничних коліях, переходити їх тільки у визначених місцях і переконуватися у відсутності потяга. Всі, хто має інформацію про подію, можуть звертатися до поліції за номером "102".

Нагадаємо, у новорічну ніч "Укрзалізниця" забезпечила безперебійну роботу 108 рейсів для 9 тисяч пасажирів. Співробітники залізниці чергували на переїздах, перевіряли вагони, керували рухом та стежили за безпекою на вокзалах і в поїздах.

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