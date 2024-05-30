У Львові суворо покарали чоловіка, який попри вирок суду, добровільно не мобілізувався до ЗСУ

Чоловіка засудили до іспитового терміну, проте він не зробив нічого, щоб виправитись, вказано у матеріалах суду.

У Львові до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який спочатку за ухилення від мобілізації отримав іспитовий термін, проте прокурор оскаржив цей вирок і ухилянта відправили до в'язниці.

Про це йдеться у вироку Львівського апеляційного суду.

За даними суду, жителя Львова Шевченківський районний суду у січні 2024 року засудив до 1 року іспитового терміну. Проте прокурор подав апеляцію на вирок та вимагав суворішого покарання.

Слідство наполягало, що оскільки отримавши, іспитовий термін, чоловік не виправився та не мобілізувався до армії добровільно, то його потрібно суворіше покарати.

"Про вказане, на переконання прокурора, свідчить те, що підсудний після внесення відомостей про вчинення ним кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 КК України та оголошення йому підозри за цією статтею до щодо мобілізації його до Збройних Силах України не звертався", - йдеться в поясненні обвинувачення.

Підсудний та його адвокат заперечували заяви прокурора та просили суд не змінювати вирок.

Колегія суддів Львівського апеляційного суду проаналізувала матеріли справи та призначила жителю Львова реальний термін позбавлення волі - 3 рок.

"Матеріали кримінального провадження та процесуальна поведінка обвинуваченого під час судового розгляду, на думку колегії суддів, не вказують на наявність щирого каяття, так як обвинувачений не проявляв будь-якого жалю щодо вчиненого, не вчиняв жодних дій, які б свідчили про його готовність допомогти Збройним силам України в будь-який спосіб, натомість просив лише суворо його не карати", - йдеться у поясненні суду.

Вирок суду

Нагадаємо, відомий український співак вступив до лав ЗСУ і добровольцем пішов служити на фронт.

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