У Львові, Києві та Одесі невідомі, попри заборону, запустили феєрверки (відео)

В Україні під час війни заборонили використовувати феєрверки та іншу піротехніку.

Напередодні Нового року у Львові та Одесі невідомі, попри заборону запустили святкові салюти у той час, коли на фронті щодня гинуть наші захисники.

Відповідні відео з'явилися у місцевих Telegram-каналах.

Зазначається, що у Львові феєрверки запустили в спальному мікрорайоні Сихів. Де саме запустили салюти в Одесі, поки не уточнюється.

У Львові та Одесі невідомі запустили феєрверки

Пізніше з'явилося відео, як ще й у Києві на Червоному хуторі запускають салюти.

Зауважимо, що сьогодні Нацполіція спеціально нагадувала: використання та розповсюдження більшості салютів, феєрверків та петард заборонено законом.

Зокрема, в Україні діє заборона на:

Використання феєрверків (піротехнічних виробів, призначених для використання під час розважальних заходів) класів F2, F3, F4.

Продаж та/або передання будь-яким способом феєрверків класів F2, F3, F4.

Продаж та/або передання будь-яким способом феєрверків класу F1, особам, які не досягли 16-річного віку.

Нагадаємо, що в Україні від 6 листопада 2023 року набрав чинності закон про заборону використання та розповсюдження салютів, феєрверків та петард. Тому тих, хто не виконуватиме обмеження, буде притягнуто як до адміністративної, так і до кримінальної відповідальності. Порушникам може загрожувати штраф у розмірі від 17 тис. до 34 тис. грн, або обмеження волі на строк до п’яти років.

Українців закликають повідомляти на спеціальну лінію 112, якщо ви помітили осіб, що запускають феєрверки.

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