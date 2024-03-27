У Львові та Тернополі завершують опалювальний сезон: названо дати

У Львові та Тернополі вирішили завершувати опалювальний сезон. Причиною цього місцеві влади називають підвищенням температури повітря

Про це повідомили у пресслужбах Львівської міської ради та Тернопільської міськради.

У Львові, планують призупинити опалювальний сезон вже завтра, з 28 березня. Втім, школи, садочки та лікарні зможуть продовжити отримувати тепло. У разі похолодання опалення відновлять по всьому місту.

У львівській мерії наголошують, що завершення опалювального сезону відбувається, якщо впродовж трьох діб середньодобова температура є понад +8 градусів.

Тим часом Тернопіль вже у п'ятницю, 29 березня, завершить опалювальний сезон. Рішення було ухвалене виконавчим комітетом міської ради.

Також жителям Тернопільської міської територіальної громади, які проживають в будинках та квартирах, обладнаних індивідуальною системою опалення, рекомендували закінчити опалювальний сезон з 29 березня.

Як повідомлялося, мер Харкова Ігор Терехов заявив, що в місті достроково завершать опалювальний сезон через удари РФ по енергосистемі. Під час атаки 22 березня ворог фактично знищив основні енергетичні об'єкти, за рахунок яких живився Харків.

Тим часом у Києві завершиться опалювальний сезон 28 березня. Оскільки централізована система теплопостачання столиці є найбільшою в Україні, то для переходу в літній режим необхідно кілька днів.

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