У Львові троє будівельників упали з висоти 15 поверху

У Львові під час виконання фасадних робіт на новобудові на рівні 15 поверху обірвалася будівельна люлька. Загинуло троє будівельників.

Про це повідомили в поліції Львівської області.

Повідомлення до поліції про нещасний випадок на приватному будівельному майданчику по вул. Очеретяній, 31 надійшло в четвер, 14 травня, близько 14:00.

За попередньою інформацією, двоє загиблих — громадяни Туреччини, ще один — українець.

Правоохоронці встановлюють особи загиблих, а також усі обставини події, зокрема те, хто був відповідальним за дотримання вимог охорони праці.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ч. 2 ст. 272 КК України — порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей.

З відкритих джерел відомо, що на вул. Очеретяній, 31 у Львові будівництвом житлового комплексу Strim Towers займається забудовник ТзОВ «Стрім-Львів».

