У Львові автівка ТЦК наїхала на матір мобілізованого: що кажуть у поліції (відео)

Наїзд ТЦК на жінку

У Львові стався інцидент за участі ТЦК та цивільних. Так, автівка військових здійснила наїзд на матір хлопця, якого нещодавно мобілізували. Попередньо жінка отримала переломи ніг.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Дата публікації 15:05, 23.04.26

Крім того, на відео, оприлюдненому очевидцями, також видно, що правоохоронці перебували в автомобілі та проігнорували прохання зупинитися.

На місці працює слідчо-оперативна група.

Що відомо про інцидент у Львові

ТСН.ua cтали відомі подробиці резонансного відео, на якому зафільмовано, як автомобіль з людьми у військовій формі здійснив наїзд на жінку. Вона намагалася закрити ворота, щоб завадити виїзду цієї автівки. Автор відео стверджує, що ці події розгорталися у Львові у присутності екіпажу поліції. На відео можна побачити, як збиту жінку відтягують від автівки, після чого автомобіль та екіпаж поліції залишили місце ДТП. Автор відео стверджує, що збитою виявилася начебто мати мобілізованого.

Речниця ГУНП у Львівській області підтвердила нам факт ДТП. Водночас детальніша інформація буде оприлюднена невдовзі. За даними правоохоронців, офіційну інформацію щодо події готує й обласний ТЦК та СП.

Раніше під Луцьком чоловік, намагаючись втекти від представників ТЦК, заліз на дах будівлі та впав із висоти. У ТЦК повідомили, що він намагався уникнути контакту з військовими, адже перебуває в розшуку. Після падіння тілесних ушкоджень чоловік не зазнав, його доправили на ВЛК.