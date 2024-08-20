У Львові у хлопця після купання в річці відмовили нирки та печінка: яка інфекція спричинила це

У Львові лікарі дитячої лікарні св. Миколая врятували 16-річного хлопця, у якого після купання в річці почали відмовляти нирки і печінка. Хлопець заразився серйозною інфекцією, яка викликала ці проблеми.

Про це повідомили у медзакладі.

Данило Максимчук з міста Ладижин на Вінниччині вирушив з друзями купатися на річку Південний Буг у спекотний день. Ввечері у хлопця раптово піднялася температура, яку було важко збити, а на ранок з'явилася блювота.

Спочатку медики районної лікарні припустили, що у хлопця тепловий удар через спеку, але його стан лише погіршувався. Лише після двох днів лікування виявилося, що у Данила відмовляють нирки та печінка. Інфекція загрожувала також серцево-судинній системі. У критичному стані його доставили до Львова в лікарню св. Миколая, де лікарі борються за його життя.

Через гостру ниркову недостатність у Данила, викликану лептоспірозом, лікарі паралельно лікували та саму хворобу, і її ускладнення. Хлопця під’єднали до апарата для гострого діалізу — "штучної нирки" — на дві доби через сильну інтоксикацію. Після цього діаліз проводили тричі на тиждень по чотири години. Печінку вдалося стабілізувати медикаментозно. Лікарі боролися за життя підлітка протягом майже місяця. Зараз його органи відновилися, і Данило повернувся до Вінниці для завершення лікування.

Нагадаємо, 15-річний хлопчик з Броварів помер у лікарні "Охматдит" у Києві через ускладнення лептоспірозу, який він підхопив після купання у ставку під Черкасами.

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