У Львові у пожежі загинула жінка: сусіди вибирались із під'їзду навпомацки

Трагедія сталась у новобудові на вулиці Під Голоском.

У Львові сталася пожежа в квартирі, в якій загинула жінка, яка її орендувала.

Про це посилаючись на дані ДСНС повідомляє "Канал 24".

Зазначається, що пожежа почалася ввечері на третьому поверсі, місцеві мешканці викликали рятувальників і почали похапцем виходити із будинку. Про пожежу сповістили і у групі контактів свого ОСББ. Завдяки цьому більшість встигли вийти самостійно. Однак були й ті, хто не побачив повідомлення про пожежу. За даними видання, жінка, яка живе двома поверхами вище за квартиру, де спалахнула пожежа, у той момент вечеряла з дітьми. Її чоловік, побачивши повідомлення у чаті, подзвонив і сказав терміново бігти на вулицю.

"Коли я відчинила двері у під'їзд, то зрозуміла, що йти доведеться навпомацки", - розповіла жінка.

Проте врятуватись вдалося не всім. Коли рятувальники прибули за викликом і почали гасити пожежу, в квартирі виявили тіло жінки 1978 року народження. Відомо, що вона була орендаторкою квартири.

Загалом, щоб загасити вогонь знадобилось пів години. Квартира вигоріла до цегли, разом із тим, сусідні помешкання поверхами нижче залиті водою.

Причини загорання ще будуть встановлюватись.

Нагадаємо, що у Харківській області у приватному будинку після пожежі знайшли тіла трьох людей. Виявилося, що у вогні загинула родина - батьки та їхній син.

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