У Львові ухилянт прикинувся бабусею та прив'язав себе до авто, щоб покататись на лижах: епічне відео

Патрульні викрили порушника.
У Львові чоловік, який перебуває у розшуку за ухилення від мобілізації, прикинувся бабусею та катався вулицями міста, прив'язавши себе до авто. Його викрили правоохоронці.
Про це повідомили у патрульній поліції Львівської області.
За даними поліції, днями у соцмережах поширювали відео, як бабуся катається на лижах, прив'язавши себе до авто. Правоохоронці розшукали "героя" відео. Ним виявилась не пенсіонерка, а 30-річний чоловік. На порушника склали постанову за ч. 1 ст. 127 (Порушення ПДР пішоходом) КУпАП.
Також виявилось, що чоловік був у розшуку за ст. 210 (Порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку) та ст. 210-1 (Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію) КУпАП. Інформацію патрульні передали у військкомат.
Нагадаємо, в Україні засудили жінку, яка вийшла заміж за чоловіка-родича, щоб той виїхав за кордон.
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