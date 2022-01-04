У Львові успішно прооперували серце новонародженого, якого гелікоптером доправили із Ужгорода

Малюка зараз вже 18 днів і стан його здоров'я покращується.

У Львові 18-денний малюк Віктор успішно переніс операцію на серці, ваду якого у нього виявили за 10 годин після народження ужгородські фахівці. Саме тоді для порятунку малюка медки двох областей провели цілу спецоперацію із порятунку.

Про успіх відзвітувало Перше територіальне медичне об’єднання Львова.

"Хлопчику виконали встановлення стенту – спеціальної медичної трубки у артеріальній протоці. У нього почала підвищуватись сатурація та припинилося посиніння", - зазначили у пресслужбі лікарні.

Після операції стан малюка стабілізувався, але він все ще у реанімації під цілодобовим моніторингом. Лікарі не виключають, що малюк потребуватиме ще кардіохірургічне втручання у майбутньому.

"Наші лікарі докладають максимум зусиль, аби хлопчик одужав та нарешті зміг відчути мамине тепло вдома", - зазначили медики.

Нагадаємо, що до закладу хлопчик потрапив на гелікоптері, який направили за ним із Львова до Ужгорода, де Віктор народився 18 грудня.

Медичний гелікоптер доправив до Львова на операцію 4-денного хлопчика | Новини України

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