У Львові в багатоповерхівці пролунав вибух: повилітали вікна (фото)

У Львові в квартирі багатоповерхівки вибухнув туристичний газовий пальник. Унаслідок вибуху на кухні повилітали вікна. Подія сталася на вулиці Богдана Хмельницького, 20.

Про це 7 лютого повідомили в ДСНС.

З'ясувалося, що мешканці квартири готували на електричній плиті, але раптом вимкнули світло.

Фото: Управління ДСНС у Львівській області

Фото: Управління ДСНС у Львівській області

"Господарі, поставивши на плиту туристичний газовий пальник, продовжили готувати їжу. Та через деякий час світло ввімкнули і електрична плита, нагрівши газовий пальник, спровокувала вибух. На щастя, ніхто з людей не постраждав", - йдеться у повідомленні ДСНС.

Рятувальники вкотре закликають, якщо ви наважилися використовувати туристичний пальник вдома, дотримуйтесь кількох правил, щоб не наробити біди:

купуйте лише сертифіковану продукцію в ліцензованих точках продажу;

Забезпечте вентиляцію у приміщенні, де використовується пальник. Наприклад, можна відкрити вікно на провітрювання;

Не залишайте газовий пальник без нагляду навіть на декілька хвилин ; Полумʼя може згаснути внаслідок протягу або витоку рідини на конфорку;

; Полумʼя може згаснути внаслідок протягу або витоку рідини на конфорку; Від'єднуйте балон від туристичної плитки після приготування. Зберігайте його в темному місці за кімнатної температури;

Не використовуйте пальник для тривалого приготування їжі. Тільки для підігріву води або порції їжі в невеликому посуді;

Тільки для підігріву води або порції їжі в невеликому посуді; Не зберігайте балон на холодному балконі;

Ні в якому разі не ставте пальник на електроплиту.

Фото: Управління ДСНС у Львівській області

Фото: Управління ДСНС у Львівській області

Фото: Управління ДСНС у Львівській області

Нагадаємо, у Києві пролунав вибух на дев'ятому поверсі житлового будинку. За словами очевидців, у квартирі повилітали вікна. Виявилося, що в квартирі вибухнув самогонний апарат. У ДСНС показали фото з місця події.

Як правильно користуватися газовими балонами і куди викидати використані

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