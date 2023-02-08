Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Львові в квартирі вибухнула акумуляторна батарея в ліхтарі: постраждала жінка (фото)

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публікації
Перегляди
622
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Львові в квартирі вибухнула акумуляторна батарея в ліхтарі: постраждала жінка (фото)

Фото: ДСНС України у Львівській області

Мешканка квартири отримала ушкодження рогівки ока.

У Львові в квартирі вибухнула акумуляторна батарея в LED-ліхтарі. Подія сталася ввечері 7 лютого на вулиці Сихівській, 10.

Унаслідок вибуху постраждала 36-річна жінка, повідомили в ДСНС.

Вона отримала поверхневі ушкодження рогівки ока. Після огляду медиків від госпіталізації жінка відмовилася.

© ДСНС України у Львівській області
Фото: ДСНС України у Львівській області

Рятувальники вкотре застерігають дотримуватись рекомендацій при користуванні портативними засобами освітлення:

  • купуйте лише сертифіковану продукцію;
  • Дотримуйтеся рекомендацій виробника;
  • Не допускайте падіння ліхтарів  чи попаданню вологи в них;
  • Не використовуйте зарядні пристрої неоригінального або пошкодженого зарядного;
  • Періодично перевіряйте температуру батареї. Вона може бути теплою, але не гарячою;
  • Акумулятор може перегріватися через зовнішній вплив. Наприклад, опинившись біля плити, він може нагрітись і вибухнути;
  • Не можна ставити ліхтар на зарядку без нагляду або на ніч.

Нагадаємо, вчора у Львові в квартирі багатоповерхівки вибухнув туристичний газовий пальник. Унаслідок вибуху на кухні повилітали вікна. 

Як правильно користуватися газовими балонами і куди викидати використані

Як правильно користуватися газовими балонами і куди викидати використані

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
622
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація