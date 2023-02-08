У Львові в квартирі вибухнула акумуляторна батарея в ліхтарі: постраждала жінка (фото)

У Львові в квартирі вибухнула акумуляторна батарея в LED-ліхтарі. Подія сталася ввечері 7 лютого на вулиці Сихівській, 10.

Унаслідок вибуху постраждала 36-річна жінка, повідомили в ДСНС.

Вона отримала поверхневі ушкодження рогівки ока. Після огляду медиків від госпіталізації жінка відмовилася.

Фото: ДСНС України у Львівській області

Рятувальники вкотре застерігають дотримуватись рекомендацій при користуванні портативними засобами освітлення:

купуйте лише сертифіковану продукцію;

Дотримуйтеся рекомендацій виробника;

Не допускайте падіння ліхтарів чи попаданню вологи в них;

Не використовуйте зарядні пристрої неоригінального або пошкодженого зарядного;

Періодично перевіряйте температуру батареї. Вона може бути теплою, але не гарячою;

Акумулятор може перегріватися через зовнішній вплив. Наприклад, опинившись біля плити, він може нагрітись і вибухнути;

Не можна ставити ліхтар на зарядку без нагляду або на ніч.

Нагадаємо, вчора у Львові в квартирі багатоповерхівки вибухнув туристичний газовий пальник. Унаслідок вибуху на кухні повилітали вікна.

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