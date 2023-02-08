У Львові в квартирі вибухнула акумуляторна батарея в ліхтарі: постраждала жінка (фото)

Мешканка квартири отримала ушкодження рогівки ока.
У Львові в квартирі вибухнула акумуляторна батарея в LED-ліхтарі. Подія сталася ввечері 7 лютого на вулиці Сихівській, 10.
Унаслідок вибуху постраждала 36-річна жінка, повідомили в ДСНС.
Вона отримала поверхневі ушкодження рогівки ока. Після огляду медиків від госпіталізації жінка відмовилася.
Рятувальники вкотре застерігають дотримуватись рекомендацій при користуванні портативними засобами освітлення:
- купуйте лише сертифіковану продукцію;
- Дотримуйтеся рекомендацій виробника;
- Не допускайте падіння ліхтарів чи попаданню вологи в них;
- Не використовуйте зарядні пристрої неоригінального або пошкодженого зарядного;
- Періодично перевіряйте температуру батареї. Вона може бути теплою, але не гарячою;
- Акумулятор може перегріватися через зовнішній вплив. Наприклад, опинившись біля плити, він може нагрітись і вибухнути;
- Не можна ставити ліхтар на зарядку без нагляду або на ніч.
Нагадаємо, вчора у Львові в квартирі багатоповерхівки вибухнув туристичний газовий пальник. Унаслідок вибуху на кухні повилітали вікна.
Читайте також: