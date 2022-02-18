У Львові в оці дитини виявили 10-сантиметрового "чужинця", який намагався втекти в череп

Офтальмологи дістали з ока 3-річної дівчинки дирофілярію.
У Львові медики Охматдиту виявили в оці 3-річної дитини гельмінта завдовжки 10 см. Його вдалося витягти, хоча він всіляко намагався втекти від медиків.
Про це повідомляють на сторінці Львівської Дитячої обласної клінічної лікарні Охматдит.
"Це як "Чужий", але з тією різницею, що він ще й трохи "Невловимий месник", бо весь час втікав від наших лікарів. Офтальмологи дістали з-під переднього відділу орбіти 3-річної дівчинки дирофілярію завдовжки понад 10 см", - повідомляють у медзакладі.
До цього у дівчинки з'явилася припухлість і свербіж ока, знизився зір. Призначене лікування не дало позитивного результату і згодом з'явилася пухлина.
"Те, що наші окулісти побачили в операційній, викликало шок! Гельмінта дістали наші віртуози-окулісти в умовах операційної мікрохірургічним пінцетом. Вони не дали зловмиснику жодних шансів і дістали його цілого, хоч він і робив спроби втекти", - розповідають в Охматдиті.
Зауважується, що такі гельмінти потрапляють до організму людини через комарів від собак. Дорослі гельмінти живуть під шкірою або слизовою оболонкою у будь-якій частині тіла, в очах це найчастіше повіки, очне яблуко, кон’юнктива. Місце, де оселився гельмінт, свербить і пече, а також там з’являється пухлинка розміром у зерно, яка порушує функцію ока.
Паразит може мігрувати у тілі людини на відстань до 30 см/добу.
"Коли ми почали надрізати ту пухлинку в операційній, вона почала втікати від нас. Але ми швидко зорієнтувалися і встигли упіймати паразита за хвіст. Якби він втік у череп, то ми б не дістали його", - каже офтальмолог Всеволод Радомський.
У маленької пацієнтки повністю відновився зір і пройшло запалення в місці, де перебував гельмінт. Дитина вже вдома.
Нагадаємо, що 67-річна Людмила з Львівщини 3 місяці проходила зі зламаним хребтом, навіть гадки не маючи про це.
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