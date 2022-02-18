У Львові в оці дитини виявили 10-сантиметрового "чужинця", який намагався втекти в череп

У Львові в оці дитини виявили 10-сантиметрового "чужинця", який намагався втекти в череп

Офтальмологи дістали з ока 3-річної дівчинки дирофілярію.

У Львові медики Охматдиту виявили в оці 3-річної дитини гельмінта завдовжки 10 см. Його вдалося витягти, хоча він всіляко намагався втекти від медиків.

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Про це повідомляють на сторінці Львівської Дитячої обласної клінічної лікарні Охматдит.

"Це як "Чужий", але з тією різницею, що він ще й трохи "Невловимий месник", бо весь час втікав від наших лікарів. Офтальмологи дістали з-під переднього відділу орбіти 3-річної дівчинки дирофілярію завдовжки понад 10 см", - повідомляють у медзакладі.

До цього у дівчинки з'явилася припухлість і свербіж ока, знизився зір. Призначене лікування не дало позитивного результату і згодом з'явилася пухлина.

"Те, що наші окулісти побачили в операційній, викликало шок! Гельмінта дістали наші віртуози-окулісти в умовах операційної мікрохірургічним пінцетом. Вони не дали зловмиснику жодних шансів і дістали його цілого, хоч він і робив спроби втекти", - розповідають в Охматдиті.

Зауважується, що такі гельмінти потрапляють до організму людини через комарів від собак. Дорослі гельмінти живуть під шкірою або слизовою оболонкою у будь-якій частині тіла, в очах це найчастіше повіки, очне яблуко, кон’юнктива. Місце, де оселився гельмінт, свербить і пече, а також там з’являється пухлинка розміром у зерно, яка порушує функцію ока.

Паразит може мігрувати у тілі людини на відстань до 30 см/добу.

"Коли ми почали надрізати ту пухлинку в операційній, вона почала втікати від нас. Але ми швидко зорієнтувалися і встигли упіймати паразита за хвіст. Якби він втік у череп, то ми б не дістали його", - каже офтальмолог Всеволод Радомський.

У маленької пацієнтки повністю відновився зір і пройшло запалення в місці, де перебував гельмінт. Дитина вже вдома.

Нагадаємо, що 67-річна Людмила з Львівщини 3 місяці проходила зі зламаним хребтом, навіть гадки не маючи про це.

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