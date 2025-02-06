У Львові в партії імпортного салату знайшли небезпечного шкідника: що відомо

В салаті знайшли карантинного шкідника.
Під час фітосанітарного контролю в м. Львів було затримано вантаж свіжого салату, що надійшов з Нідерландів через Польщу.
Про це повідомило Головне управління Держпродспоживслужби у Львівській області.
У партії вагою 10,3675 тонн виявлено західний квітковий трипс, який є карантинним обмежено поширеним на території України організмом.
"У зв’язку з цим, до вантажу застосовано відповідні фітосанітарні заходи, зокрема прийнято рішення про його повернення до країни-експорту", - йдеться в повідомленні.
Західний квітковий трипс (Frankliniella occidentalis Perg.) – це дрібний комах-шкідник, який пошкоджує рослини, живлячись їх соками. Він є переносником вірусів рослин і може завдати значної шкоди сільськогосподарським культурам.
Раніше ми писали, як позбутися одного з найпоширеніших шкідників кімнатних рослин.
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