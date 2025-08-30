ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
998
Час на прочитання
1 хв

У Львові вбили Парубія: мер Садовий зробив заяву

Трагедію в місті Садовий назвав “жахливою звісткою”.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Андрій Садовий.

Андрій Садовий. / © УНІАН

Мер Львова Андрій Садовий звернувся до журналістів у зв'язку з вбивством ексспікера парламенту Андрія Парубія.

Про це йдеться у заяві міського голови.

“Жахлива звістка для Львова про вбивство Андрія Парубія. Сьогодні найважливіше — щоб правоохоронні органи знайшли вбивцю й встановили всі обставини. Це питання безпеки у воюючій країні, де, як бачимо, немає абсолютно безпечних місць”, - наголосив він

Парубій також просить представників ЗМІ із розумінням поставитись і не звертатись за додатковими коментарями.

Нагадаємо, 30 серпня у Львові вбили Андрія Парубія. У Нацполіції повідомляють, що близько опівдня надійшло повідомлення про стрілянину в Сихівському районі Львова. Внаслідок отриманих травм потерпілий загинув на місці.

Віталій Глагола повідомив, що стрілець випустив вісім куль у Парубія. За даними правоохоронців, постріли зробила людина, одягнена як кур'єр служби доставки. Ймовірний нападник був на електровелосипеді. Він підійшов до Парубія, вистрілив та поїхав.

Дата публікації
Кількість переглядів
998
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie