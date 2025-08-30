У Львові вбили Парубія: мер Садовий зробив заяву

Андрій Садовий. / © УНІАН

Мер Львова Андрій Садовий звернувся до журналістів у зв'язку з вбивством ексспікера парламенту Андрія Парубія.

Про це йдеться у заяві міського голови.

“Жахлива звістка для Львова про вбивство Андрія Парубія. Сьогодні найважливіше — щоб правоохоронні органи знайшли вбивцю й встановили всі обставини. Це питання безпеки у воюючій країні, де, як бачимо, немає абсолютно безпечних місць”, - наголосив він

Парубій також просить представників ЗМІ із розумінням поставитись і не звертатись за додатковими коментарями.

Нагадаємо, 30 серпня у Львові вбили Андрія Парубія. У Нацполіції повідомляють, що близько опівдня надійшло повідомлення про стрілянину в Сихівському районі Львова. Внаслідок отриманих травм потерпілий загинув на місці.

Віталій Глагола повідомив, що стрілець випустив вісім куль у Парубія. За даними правоохоронців, постріли зробила людина, одягнена як кур'єр служби доставки. Ймовірний нападник був на електровелосипеді. Він підійшов до Парубія, вистрілив та поїхав.