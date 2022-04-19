У Львові відкрили перші мобільні містечка для переселенців: прем‘єр-міністр Польщі відвідав їхніх мешканців (фото)

У Львові відкрили перші мобільні містечка для переселенців: прем‘єр-міністр Польщі відвідав їхніх мешканців (фото)

Прем‘єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький відвідав перших мешканців модульного містечка у Львові, які втратили домівки через військову агресію Росії.

Моравецький спільно з мером Львова Андрієм Садовим та очільником Львівської ОВА Максимом Козицьким відвідали також українських воїнів, які постраждали від російських обстрілів.

Про це на своїх Телеграм-каналах повідомили Садовий та Козицький.

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За словами мера Львова, наразі вже повністю облаштовано три таких містечка, де комфортно зможуть проживати тисячі людей. Водночас станом на сьогодні, 19 квітня, зареєстровано 250 таких осіб.

За словами очільника Львівської ОВА, серед переселенців є сотні жінок, літніх людей, дітей та студентів.

"Облаштували містечко на Львівщині, оскільки наша область прийняла уже майже пів мільйона вимушених переселенців (це ті, хто офіційно зареєструвався у нас, і ті, хто поселився у приватному секторі самостійно)", — написав Козицький.

За його словами, у місті побудували 88 будиночків, які містять санвузли, душові кімнати, їдальню, медпункт та магазин. Ще одне таке містечко на Львівщині зводять просто зараз.

Мер Львова та очільник обласної військової адміністрації подякували прем’єр-міністру Польщі Матеушу Моравецькому за "колосальну підтримку та допомогу з перших днів повномасштабного вторгнення Росії".

"Дякуємо Польщі за братерську підтримку на всіх рівнях. Ми цю підтримку не забудемо", — написав Садовий.

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