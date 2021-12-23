У Львові відкрили справу проти медлабораторії, яка завищувала ціни на COVID-тести у 2,5 рази

У Львові відкрили справу проти медлабораторії, яка завищувала ціни на COVID-тести у 2,5 рази

Лабораторія скористалася своїм становищем, коли вона єдина працювала в аеропорту "Львів".

За зловживання монопольним становищем Антимонопольний комітет відкрив справу проти Медичної лабораторії "ЕСКУЛАБ", що у Львівському аеропорту встановила ціни у 2,5 рази вищі за аналогічні в інших лабораторіях своєї мережі.

Про це повідомила пресслужба Антимонопольного комітету України.

"Компанія у пункті пропуску через державний кордон України в аеропорту "Львів" встановила вартість своїх послуг з експрес-тестування на СOVID-19 у 2,5 рази вищу, ніж коштували її власні послуги в інших місцях, де була конкуренція", — йдеться в повідомленні.

Заступниця очільника АМКУ Анжеліка Коноплянко розповідає, що у серпні цього року АМКУ розпочав досліджувати дотримання конкурентного законодавства на ринках експрес-тестування на СOVID-19 в пунктах пропуску через державний кордон України.

Тоді було встановлено, що з 2 липня до 4 серпня поточного року були створені передумови для монополізації ринків надання відповідних послуг.

"У липні діяла норма, яка забороняла іноземцям та особам без громадянства, які прибувають з Індії, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, РФ, Португалії потрапити в Україну без негативного результату експрес-тесту проведеного саме у пунктах пропуску на кордоні", — пояснює заступниця.

Наразі АМКУ розслідує, чи скористалась ця компанія своїм "виключним" становищем для отримання надприбутків та чи можна вважати такі дії зловживанням монопольним становищем на ринку.

Нагадаємо, Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував на загальну суму 283 624 500 грн групу компаній, кінцевим бенефіціарним власником яких є колишній президент України, народний депутат, а нині - підозрюваний у держзраді Петро Порошенко. Штраф винесли за порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді зловживання монопольним становищем.

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