У Львові відкривають відділення, де лікуватимуть захворювання крові і проводитимуть трансплантації кісткового мозку

У Львові відкривають відділення, де лікуватимуть захворювання крові і проводитимуть трансплантації кісткового мозку

Відділення вже за кілька місяців почне функціонувати на повну потужність.

У Першому територіальному медичному об’єднанні Львова запрацювало гематологічне відділення, де розпочинають лікувати рак крові, лімфоми, апластичні анемії та імунодефіцити.

Про це зазначається на сторінці лікарні в соціальній мережі.

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"Наразі відділення гематології - блок на 8 ліжок. Пацієнтів, які до нас звернуться, ми уже готові забезпечити усіма необхідними обстеженнями - від аналізів крові, УЗД, КТ та рентгенологічних досліджень, до досліджень спинномозкової рідини та біопсій лімфовузлів з подальшим гістологічним висновком. Також ми будемо виконувати високодозову хіміотерапію", - зазначили у закладі.

Також тут готуються вже за кілька місяців розпочати проведення трансплантацій кісткового мозку (ТКМ), за який українцям доводилось літати за кордон.

"За потреби у 750 алогенних ТКМ щороку, цьогоріч в Україні їх виконано лише 47. Просто зараз ми наповнюємо відділення найсучаснішим обладнанням для діагностики, диференціювання та дослідження різноманітних видів гематологічних захворювань. Також споруджують 12 стерильних боксів для трансплантацій. Кожного пацієнта відділення забезпечить необхідною трансфузійною підтримкою, цілодобовим доступом до препаратів і компонентів крові та своєчасним знеболенням на всіх етапах діагностики й лікування", - додали медики.

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