У Львові військовозобов’язаного жінки "відбивали" від ТЦК: чим все закінчилось

Під час спроби затримання військовозобов’язаного у Львові сталася сутичка, внаслідок якої чоловік утік

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1 квітня у Львові на вулиці Симоненка сталася сутичка між представниками ТЦК і цивільними. Внаслідок інциденту військовозобов’язаний чоловік зміг утекти, і тепер його оголосять у розшук.

Про подію стало відомо після поширеного в соцмережах відео, на якому видно, як представники ТЦК намагаються затримати чоловіка в цивільному.

Його намагався захистити випадковий перехожий, який закликав жінок «відбити» військовозобов’язаного. В результаті чоловік вирвався та втік.

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Як пояснили у Львівському обласному ТЦК, чоловіка раніше затримала поліція за порушення військового обліку. Його відправили на ВЛК, де визнали придатним до служби. Після цього він спробував утекти, але був зупинений військовими.

Що відомо про інцидент:

Під час конфлікту один із військових отримав травму руки.

Військовозобов’язаного буде оголошено у розшук.

ТЦК звернулося до Національної поліції щодо нападу на військовослужбовця, а керівництво Львівського ОТЦК та СП призначило службове розслідування.

© фото з соцмереж

«Чи відповідатимуть ті, хто перешкоджають військовослужбовцям виконувати їхні службові обов’язки, питання риторичне. Щодо дій громадянина, який намагаючись „відбити“ військовозобов’язаного, кричав: „Жінки, допомагайте! Допомагайте, жінки!“, то під час війни, в якій армія критично потребує підсилення, таке перешкоджання заходам мобілізації не витримує жодної критики. Як для громадянина — ці дії можна трактувати, як ворожі щодо власної держави; як для чоловіка — така поведінка негідна й принизлива», — наголосили в ТЦК.

Нагадаємо, нещодавно, у місті Дунаївці Хмельницької області, сталася масова бійка працівників ТЦК разом із поліцією та цивільними.