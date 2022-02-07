У Львові водій зірвався з моста в річку і загинув

У Львові водій зірвався з моста в річку і загинув

Причини аварії з’ясовують слідчі, версій кілька, але це не слизька дорога, кажуть у поліції, покриття було сухе.

В аварії у Червонограді на Львівщині водій злетів з моста у річку та загинув.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

35-річний водій за кермом легковика виїхав на міст і не впорався з кермуванням. Авто повело убік, і воно впало у воду, врятуватися кермувальнику не вдалося.

Рятувальники за допомогою лебідки витягли машину, а медики швидкої лише констатували смерть водія.

Причини аварії з’ясовують слідчі, версій кілька, але це не слизька дорога, кажуть у поліції, покриття було сухе.

У Львівській області авто злетіло з мосту просто у воду – водій загинув

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