У Львові водій зірвався з моста в річку і загинув

Причини аварії з’ясовують слідчі, версій кілька, але це не слизька дорога, кажуть у поліції, покриття було сухе.
В аварії у Червонограді на Львівщині водій злетів з моста у річку та загинув.
Про це йдеться в ТСН.12.00.
35-річний водій за кермом легковика виїхав на міст і не впорався з кермуванням. Авто повело убік, і воно впало у воду, врятуватися кермувальнику не вдалося.
Рятувальники за допомогою лебідки витягли машину, а медики швидкої лише констатували смерть водія.
Причини аварії з’ясовують слідчі, версій кілька, але це не слизька дорога, кажуть у поліції, покриття було сухе.
Читайте також:
Від удару відкинуло на зустрічну смугу: у Житомирській області чоловік потрапив під колеса двох машин
"Дітям просто пощастило": у Миколаївській області у школі вдруге обвалилася стеля після ремонту
Було родзинкою міста: на набережній Вишгорода вандали розтрощили різнокольорове піаніно (фото)