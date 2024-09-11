У Львові врятували 22-річну дівчину, у серце якої потрапив осколок ракети (фото)

Шматок металу розміром 1х1,5 см застряг на межі лівого і правого шлуночків – у товщі серцевого м'яза.

Рівно через тиждень після терористичного ракетного удару російської армії по Львову із лікарні виписали 22-річну пацієнтку, в серце якої потрапив осколок ракети.

Про це повідомили у Першому медичному об’єднанні Львова.

Кардіохірурги Центру серця та судин Лікарні Святого Пантелеймона Першого медоб’єднання Львова змогли оперативно витягти осколок та врятувати життя дівчини.

У повідомленні йдеться, що з місця ракетного удару пацієнтку доставили у шоковому стані, у неї було проникаюче поранення грудної клітки, дівчина відчувала нестерпний біль в ділянці серця. Осколок медики виявили вже під час КТ-обстеження. Пацієнтці терміново встановили дренаж, який викачував кров із плевральної порожнини, адже шматок заліза пробив легеню і перикард – оболонку, яка оточує серце.

Львівські кардіохірурги провели термінову операцію на серці / Фото: Facebook / Перше медичне об'єднання Львова

Молоду жінку невідкладно транспортували до Центру серця та судин Лікарні Святого Пантелеймона. І вже за кілька хвилин її забрали в операційну, де кардіохірурги виконали складну операцію на серці, яке продовжувало працювати.

Шматок металу розміром 1х1,5 см застряг на межі лівого і правого шлуночків – у товщі серцевого м'яза. Осколок дістали, а ділянку ураження зашили. Операція тривала близько 1,5 години і пройшла успішно.

Осколок російської ракети, який кардіохірурги видалили із серця пацієнтки / Фото: Facebook / Перше медичне об'єднання Львова

“Вона фактично народилася в сорочці. Я дивуюся, як вона до нас доїхала! Бо як тільки ми дістали уламок із серця, ділянка ураження почала сильно кровоточити... Ще б міліметр і вона померла б”, — зазначив завідувач Центру серця та судин Лікарні Святого Пантелеймона Роман Домашич.

Кардіохірурги виконали складну операцію прямо на працюючому серці. Уламок розміром 1х1,5 см застряг на межі лівого і правого шлуночків – у товщі серцевого м'яза. Осколок дістали, а ділянку ураження ушили. Операція тривала близько 1,5 години і минула успішно.

Тепер життю 22-річної постраждалої нічого не загрожує. У середу, 11 вересня, її виписали із лікарні.

Нагадаємо, російські загарбники атакували Львів 4 вересня дронами й ракетами. Внаслідок ударів загинули 7 людей, ще 38 – постраждали. Після російської ракетної атаки на Львів до Першого медоб’єднання Львова госпіталізували 26 пацієнтів.

Львів прощається із загиблими від російської атаки по місту

Читайте також: