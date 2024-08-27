У Львові вшанували пам'ять Ірини Фаріон: на будинку мовознавиці відкрили меморіальну дошку

У Заході взяли участь друзі та знайомі Ірини Фаріон, її колеги та представники влади, а також багато інших львів'ян.

На будинку Ірини Фаріон у Львові у вівторок, 27 серпня, встановили пам'ятну табличку, присвячену мовознавиці.

Про це пише "Еспресо.Захід".

Меморіальну дошку встановили просто на стіні будинку по вулиці Масарика, 3, біля під'їзду, де мешкала Ірина Фаріон. Урочисте відкриття пам'ятної таблички відбулося на сороковини після смерті відомої науковиці та громадської діячки.

"Ви прийшли до нашого дому вшанувати честь та велич славетної доньки України. Мама любила свою вулицю Масарика, любила гуляти тут. У своєму домі вона писала наукові праці, записувала відео на Youtube-канал для всіх українців та просто жила", – сказала її донька Софія Семчишин.

Вона додала, що двір будинку на вулиці Масарика, 3 став для неї "найстрашнішим, найскорботнішим місцем – місцем вбивства мами".

"Чи час лікує? Ні. Час дає тільки сили подолати це все і боротись, і робити все заради пам'яті великої жінки. І ми разом з усіма вами це зробимо", – промовила донька вбитої мовознавиці.

Видання зазначає, що вшанувати пам'ять Ірини Фаріон прийшли її друзі та знайомі, колеги та представники влади, а також багато інших львів'ян.

Захід відкрили хвилиною мовчання, після чого донька та онуки Ірини Фаріон зняли із меморіальної дошки червоно-чорний прапор у супроводі гімну України. Пам'ятну табличку освятив настоятель Гарнізонного храму імені святих апостолів Петра і Павла Тарас Михальчук. Після молитви присутні запалити сині та жовті лампадки на місці вбивства Ірини Фаріон.

Нагадаємо, вигляд квартири Ірини Фаріон вразив слідчих. Донька мовознавиці розповіла, що вони там побачили.

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