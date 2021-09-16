У Львові з'явився молодіжний центр на колесах: як він працює

У Львові з'явився молодіжний центр на колесах: як він працює

Завдяки центру можна грати в ігри, влаштовувати презентації і дивитися фільми.

Молодіжний центр на колесах презентували у Львові. Мікроавтобус, оснащений технікою, вже курсує по області. Авто придбали за кошти облради.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 16 вересня.

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Завдяки мобільному центру можна переглядати фільми, робити презентації, влаштовувати творчі вечори або ж грати в інтелектуальні ігри. До однолітків приїздять і представники обласного молодіжного центру. Допомагають писати проекти чи гранти, вчать, як організуватися у спільноту та обмінюються досвідом.

“Для нас провели лекцію по проектному менеджменту, навіть дали можливість написати проекти, сама молодь писала-складала. Імпакт включав дозвілля: грати в різні ігри і активно спілкуватися, в нас був нетворкінг, обмін”, — зазначив голова Добросинсько-магерівської молодіжної ради Орест Борис.

“Це прості люди: дівчата хлопці, які хочуть реалізовувати себе. Вони дають таку ініціативу через районну владу, приходять на зустріч з нами, з нашими представниками, і ми визначаємо фабулу, у який спосіб ми можемо допомогти і творчо себе самовиразити”, — додав народний депутат Тарас Батенко.

Новини України: у Львові презентували молодіжний центр на колесах – мікроавтобус курсує областю

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