ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
403
Час на прочитання
1 хв

У Львові зафіксували температурний антирекорд: який показник

У понеділок, 25 серпня, мінімальна температура повітря у Львові встановила антирекорд — +4,3°С.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Погода

Погода / © ТСН

У Львові зафіксували температурний антирекорд. Так, мінімальний показник становив +4,3°С.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Як зазначається, попереднє мінімальне значення спостерігалось у 1964 році. Тоді показник становив +6,2°С.

«25 серпня мінімальна температура повітря становила +4,3°С. Попереднє мінімальне значення спостерігалось у 1964 році і становило +6,2°С», — йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що раніше у Львові вже очікувалися грози, град і туман. При цьому температура повітря становитиме 24 — 29° тепла.

«Вночі та вранці можливий слабкий туман. Вітер південний, 7 — 12 м/с, в другій половині дня місцями шквали 17 — 22 м/с. Температура вночі 14 — 19°, вдень 24 — 29° тепла. Погіршення видимості в дощі, в тумані 500-1000м. Атмосферний тиск падатиме, відносна вологість повітря зростатиме», — повідомили в Львівському гідрометцентрі.

Раніше йшлося про те, що серпневе тепло в Україні незабаром поступиться місцем прохолодній погоді та туманам. І прийдуть вони дещо раніше за календарну осінь.

Так, вже від 25 серпня в Україні розпочнеться період осінньої прохолоди. Причина — потужний антициклон з центром над Білоруссю та західними областями України. Він зумовить високий атмосферний тиск та стабільну погоду.

Значних опадів не прогнозується, лише в окремі дні на півночі та сході країни можливі короткочасні дощі, які будуть розподілятися нерівномірно.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie