У Львові зафіксували температурний антирекорд: який показник

Погода

У Львові зафіксували температурний антирекорд. Так, мінімальний показник становив +4,3°С.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Як зазначається, попереднє мінімальне значення спостерігалось у 1964 році. Тоді показник становив +6,2°С.

«25 серпня мінімальна температура повітря становила +4,3°С. Попереднє мінімальне значення спостерігалось у 1964 році і становило +6,2°С», — йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що раніше у Львові вже очікувалися грози, град і туман. При цьому температура повітря становитиме 24 — 29° тепла.

«Вночі та вранці можливий слабкий туман. Вітер південний, 7 — 12 м/с, в другій половині дня місцями шквали 17 — 22 м/с. Температура вночі 14 — 19°, вдень 24 — 29° тепла. Погіршення видимості в дощі, в тумані 500-1000м. Атмосферний тиск падатиме, відносна вологість повітря зростатиме», — повідомили в Львівському гідрометцентрі.

Раніше йшлося про те, що серпневе тепло в Україні незабаром поступиться місцем прохолодній погоді та туманам. І прийдуть вони дещо раніше за календарну осінь.

Так, вже від 25 серпня в Україні розпочнеться період осінньої прохолоди. Причина — потужний антициклон з центром над Білоруссю та західними областями України. Він зумовить високий атмосферний тиск та стабільну погоду.

Значних опадів не прогнозується, лише в окремі дні на півночі та сході країни можливі короткочасні дощі, які будуть розподілятися нерівномірно.