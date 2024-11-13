У Львові затримали лікарку, яка вимагала хабар у військового за встановлення інвалідності

Вона запевнила військового, що в разі відмови дати хабар, він нібито не зможе іншим шляхом отримати групу інвалідності.
У Львові затримали колишню лікарку, яка пропонувала "допомогти" військовому отримати групу інвалідності за 5 тисяч доларів.
Про це повідомили в Офісі генпрокурора.
За цю суму лікарка нібито могла б вплинути на посадовців обласної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) для ухвалення рішення про інвалідність.
Колишню лікарку було затримано під час передання всієї суми хабаря. Її звинуватили у зловживанні службовим становищем та отриманні неправомірної вигоди.
В разі доведення провини жінці загрожує від трьох до восьми років за ґратами з конфіскацією майна.
Нагадаємо, СБУ та Нацполіція затримали на Кіровоградщині керівницю районної МСЕК, яка вимагала хабар у паралізованого воїна ЗСУ.
Читайте також: