У Львові затримали росіянку, яка нелегального відправляла чоловіків за кордон: фото

У Львові затримали росіянку, яка нелегального відправляла чоловіків за кордон: фото

У Львові затримали громадянку Російської Федерації, яка за 1 тисячу доларів надавала чоловікам призовного віку фіктивні документи про їх непридатність до військової служби.

З цими "довідками" чоловіки мали намір виїхати з України за кордон.

"За даними слідства, жінка пообіцяли переправити військовозобов’язаного мешканця Львівщини через державний кордон України та надати йому військово-облікові документи про непридатність до військової служби за станом здоров’я. Ця послуга коштувала 1000 доларів США", - повідомили у Львівській областінй прокуратурі.

Організаторкою "схеми" виявилася громадянка Росії.

Фото: Головне управління Національної поліції у Львівській області

Як розповіли в поліції області, 21 червня жінку затримали у Львові під час отримання 500 доларів США "авансу". Ще стільки ж вона отримала б після успішного перетину чоловіком кордону. Для цього організаторка "схеми" повинна була надати йому фіктивні документи про непридатність до військової служби.

Фото: Головне управління Національної поліції у Львівській області

Затриманій громадянці РФ повідомлено про підозру за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За скоєне їй загрожує від семи до дев'яти років позбавлення волі.

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