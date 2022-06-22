У Львові затримали росіянку, яка нелегального відправляла чоловіків за кордон: фото

У Львові затримали громадянку Російської Федерації, яка за 1 тисячу доларів надавала чоловікам призовного віку фіктивні документи про їх непридатність до військової служби.
З цими "довідками" чоловіки мали намір виїхати з України за кордон.
"За даними слідства, жінка пообіцяли переправити військовозобов’язаного мешканця Львівщини через державний кордон України та надати йому військово-облікові документи про непридатність до військової служби за станом здоров’я. Ця послуга коштувала 1000 доларів США", - повідомили у Львівській областінй прокуратурі.
Організаторкою "схеми" виявилася громадянка Росії.
Як розповіли в поліції області, 21 червня жінку затримали у Львові під час отримання 500 доларів США "авансу". Ще стільки ж вона отримала б після успішного перетину чоловіком кордону. Для цього організаторка "схеми" повинна була надати йому фіктивні документи про непридатність до військової служби.
Затриманій громадянці РФ повідомлено про підозру за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За скоєне їй загрожує від семи до дев'яти років позбавлення волі.
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