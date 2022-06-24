У Львові затримали зрадника, який "зливав" позиції ЗСУ: відео

Чоловік приїхав до Львова зі сходу України.

Спецслужба Львівщини викрила та затримала зрадника, який відкрито підтримував агресію Росії проти України.

Про це повідомили в Управлінні СБУ у Львівській області.

Також за гроші від кураторів з Росії зрадник намагався здати ворогу позиції блок-постів українських військових. Він за 1,5 тисячі гривень озвучив кількість військової техніки на позиції ЗСУ, але обіцяних грошей від окупантів так і не отримав.

У Львівській обласній прокуратурі повідомили, що викрито листування затриманого, в яких він підтримував напад РФ на Україну.

"З березня по травень 2022 року проросійськи налаштований чоловік на своїй особистій сторінці у соцмережах здійснював уподобання дописів проросійських та агресивно налаштованих проти України сторінок, які прославляють учасників збройної агресії РФ проти України та заклики не чинити спротиву країні-агресорці. Також в особистому листуванні зі знайомими підтримував військові дії РФ, визнав правомірною збройну агресію проти України, розпочату у 2014 році", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі СБУ Львівщини ZAXID.NET уточнили, що затриманому 28-років. Він приїхав до Львова зі сходу України.

Львівські прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка за фактом відкритого виправдовування, визнання правомірною та заперечення збройної агресії РФ проти України (ч. 1 ст. 436-2 КК України).

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