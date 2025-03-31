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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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854
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1 хв

У Львові затримали двох молодих людей з імовірною вибухівкою – ЗМІ

На місці працюють слідчі. Тривають першочергові дії з встановлення обставин. Офіційних заяв від поліції та СБУ наразі немає.

Автор публікації
Кирило Шостак Кирило Шостак
У Львові затримали двох молодих людей з імовірною вибухівкою – ЗМІ

Поліцій. / © Національна поліція України

Увечері 31 березня в районі Сихова у Львові правоохоронці затримали двох осіб — хлопця та дівчину, при яких, за попередніми даними, могла бути вибухівка.

Інформацію про затримання розповіло “Суспільне”.

На місці працюють слідчі. Тривають першочергові дії з встановлення обставин. Офіційних заяв від поліції та СБУ наразі немає.

Раніше повідомлялось, що у Тернополі Служба безпеки України запобігла подвійному теракту біля місцевого ТЦК, який готувала сімейна пара з Полтавщини.

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