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У Львові затримали двох молодих людей з імовірною вибухівкою – ЗМІ
На місці працюють слідчі. Тривають першочергові дії з встановлення обставин. Офіційних заяв від поліції та СБУ наразі немає.
Увечері 31 березня в районі Сихова у Львові правоохоронці затримали двох осіб — хлопця та дівчину, при яких, за попередніми даними, могла бути вибухівка.
Інформацію про затримання розповіло “Суспільне”.
На місці працюють слідчі. Тривають першочергові дії з встановлення обставин. Офіційних заяв від поліції та СБУ наразі немає.
Раніше повідомлялось, що у Тернополі Служба безпеки України запобігла подвійному теракту біля місцевого ТЦК, який готувала сімейна пара з Полтавщини.