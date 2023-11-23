У Львові жінка оголилася у відділку поліції: чим усе закінчилося

У Львові жінка роздягнулась у відділку поліції та показувала там статеві органи. За це її судили, проте ніяк не покарали.

Про це йдеться у постанові Личаківського районного суду міста Львова.

За даними суду, жінка у приміщенні Львівського районного управління поліції №1, що на вулиці Романчука, 18, у серпні 2023 року вчинила дебош. Вона роздягнулась, демонструвала свої статеві органи та нецензурно висловлювалась. За цим усім спостерігали відвідувачі правоохоронного органу.

Матеріали суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Працівник поліції усе це зняв на відео та відкрив адміністративне провадження. Їй інкримінували ст. 173 КУпАП.

Личаківський районний суд міста Львова закрив справу щодо жінки, оскільки минули терміни розгляду адміністративного провадження.

Цю постанову ще можна оскаржити в апеляційному суді протягом 10 днів.

Нагадаємо, у Львові на 60 годин громадських робіт засудили жінку, яка ганялась за чоловіком та пропонувала йому зайнятись із нею сексом.

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