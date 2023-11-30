У Львові жінка покусала поліцейського, прориваючись до Порошенка

У Львові судили жінку, яка 2017 року під час візиту п'ятого президента України Петра Порошенка, покусала поліцейського.

Про це йдеться у вироку Галицького районного суду міста Львова, який оприлюднений 27 листопада 2023 року.

За даними суду, жінка 14 липня 2017 року під час візиту до Львова тодішнього президента України Петра Порошенка покусала поліцейського, який її не допустив до кортежу.

На суді жінка провину не визнала. Вона повідомила, що намагалась прорватись до кортежу президента на вулиці Театральній у Львові, щоб передати президенту "важливі документи", проте копи її зупиняли. Вона поскаржилась, що після цього жінку затримали та "прикували до труби" у приміщенні Галицького райвідділу поліції міста Львова.

Правоохоронець розповів, що він отримав вказівку свого керівника про затримання жінки, яка проривалась до кортежу президента, а потім намагалась прорватись до одного із ресторанів, де перебував тодішній український лідер. Під час затримання жінка вкусила поліцейського.

Свідчення на суді / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Суд визнав жінку винною заст. 345 КК України та засудив до 1 року позбавлення волі. Проте суд звільнив засуджену у зв`язку із закінченням строків давності.

Нагадаємо, у Львові жінка оголилася у відділку поліції.

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