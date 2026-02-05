- Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
У Львові жінка відкрила вогонь по військових ТЦК: чим все закінчилось
Жінка спочатку била пістолетом по склу, а коли авто рушило — здійснила постріл.
У Львові правоохоронці повідомили про підозру 44-річній місцевій жительці, яка вчинила збройний напад на службовий автомобіль, у якому перебували представники територіального центру комплектування та поліції.
Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі.
Подія сталася вранці у понеділок, 2 лютого, на території Шевченківського району міста. Спільна група у складі військовослужбовців Галицько-Франківського об’єднаного районного ТЦК та СП і працівників поліції здійснювала планові заходи з оповіщення населення щодо мобілізації. Вони пересувалися службовим мікроавтобусом.
За даними слідства, 44-річна жінка, побачивши транспортний засіб, повела себе агресивно. Вона дістала предмет, схожий на травматичний пістолет, і почала наносити удари рукояткою зброї по склу автомобіля. Коли ж водій спробував поїхати з місця конфлікту, жінка здійснила постріл у бік машини.
На місце події прибули правоохоронці. За процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури міста Львова жінці було офіційно повідомлено про підозру.
Наразі досудове розслідування триває.
Нагадаємо, 4 лютого в Пересипському районі Одеси під час мобілізаційних заходів стався інцидент за участі працівників ТЦК, відео якого поширили у соцмережах. На записі видно конфлікт між людьми у військовій формі та цивільним чоловіком.
В Одеському обласному ТЦК та СП заявили, що чоловіка зупинили для перевірки військово-облікових документів і з’ясували, що він перебуває у розшуку за порушення правил обліку.
За версією військкомату, громадянин поводився агресивно та чинив фізичний опір, тому військові застосували силу з метою самозахисту та адміністративного затримання.
У ТЦК також зазначили, що оприлюднене відео має ознаки вибіркового монтажу і не відображає початок конфлікту. Наразі за фактом події призначено службову перевірку, за результатами якої обіцяють надати правову оцінку діям усіх учасників.