У Львові жінку підозрюють у вбивстві безхатька: подробиці

Речовий доказ

Реклама

У Львові поліцейські затримали жінку, яку підозрюють у вбивстві чоловіка без постійного місця проживання. Трагедія сталася у закинутій будівлі, а затриманій загрожує до 15 років позбавлення волі.

Про це повідомляє поліція Львівської області.

Деталі

Повідомлення про виявлення тіла чоловіка з ознаками насильницької смерті надійшло до поліції 11 січня. Загиблого знайшли у закинутій будівлі на вулиці Пимоненка.

Реклама

На місці події працювали слідчо-оперативна група, криміналісти та співробітники Управління кримінального аналізу поліції Львівської області.

«Як попередньо встановили поліцейські, того дня, близько 17:30, між 54-річною жителькою Житомира та 64-річним чоловіком без постійного місця проживання виник раптовий конфлікт, під час якого зловмисниця завдала жертві три удари ножем в область шиї», — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці, проаналізувавши записи камер відеоспостереження системи «Безпечна Львівщина», встановили місце перебування підозрюваної та затримали її у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі повідомили жінці про підозру за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 15 років.

Реклама

Наразі досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво у справі здійснює Франківська окружна прокуратура.

Раніше у Харкові школяр жорстоко вбив чоловіка.

За даними слідства, обвинувачений пробрався на територію занедбаного будинку в Харкові через отвір у паркані, де зустрів раніше невідомого йому наркозалежного чоловіка. Вбивство, як зазначається, сталося на ґрунті особистої неприязні хлопця до наркозалежних.

«Хлопець пішов до магазину, викрав там молоток-цвяходер з гумовою ручкою „Belt“, — йдеться у повідомленні відомства.