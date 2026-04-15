У Львові жінки напали на військових ТЦК під час перевірки чоловіка

Сутичка у Львові / Фото: скрин відео "Львівича"

У Львові стався конфлікт за участі кількох жінок, військовослужбовців територіального центру комплектування та співробітників поліції. Інцидент трапився під час перевірки чоловіка, якого в ТЦК називають порушником військового обліку.

Львівський обласний ТЦК та СП повідомив про це 15 квітня.

За даними ТЦК, чоловік намагався уникнути перевірки документів, після чого кілька жінок втрутилися в ситуацію і, за словами військових, стали на його захист. Як результат, між сторонами виникла сутичка.

«Сьогодні на вулиці Володимира Великого у Львові громадянин, який був порушником військового обліку, намагався уникнути свого обов’язку щодо захисту держави. На допомогу йому прийшли „свідомі“ громадянки, нападаючи на військовослужбовців ТЦК і поліцію, тим самим здійснюючи протиправні дії та перешкоджаючи заходам мобілізації», — йдеться у повідомленні.

У ТЦК стверджують, що попри конфлікт чоловіка вдалося доправити для подальшого з’ясування обставин. Йому може бути призначено проходження військово-лікарської комісії, після чого розглядатиметься питання щодо направлення його до навчального центру.

У відомстві також наголошують, що будь-які спроби перешкоджати роботі військових та поліції під час заходів оповіщення і перевірки є протиправними та тягнуть за собою відповідальність.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту.

Нагадаємо, працівники ТЦК можуть отримати індивідуальні номери на формі, які заборонено приховувати. Це має допомогти відрізнити справжніх представників ТЦК від шахраїв.

Також йшлося про те, що в Україні планують реформувати ТЦК, розділивши соціальні функції та призов за різними установами, які можуть отримати назву «офіси комплектування».