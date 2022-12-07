У Львові змінюють правила подавання заяв на візи до Польщі: які тепер умови

Оновлені правила подавання на візи є тимчасовими.
У візовому центрі Львова через проблеми з електропостачанням змінили правила для отримання польських національних віз.
Про це інформує Генконсульство РП в Україні у Facebook.
Наразі всі заяви будуть приймати лише у формі поштового відправлення. Скасовується обов'язкова попередня реєстрація для отримання дати – заяви можуть бути надіслані в будь-який час.
Також усі необхідні документи відтепер повинен самостійно підготувати заявник. Заяву треба заповнювати в електронній системі. Її потім треба роздрукувати.
Оновлені правила почнуть діяти від четверга, 8 грудня. Вони є тимчасовими. Особисте подавання документів повернуть після нормалізації безпекової ситуації та стабілізації енергопостачання.
Детальну інформацію про нову процедуру надсилання документів до візового центру читайте тут.
Без змін безпосередньо у консульстві приймаються заяви на отримання шенгенської візи; національних віз, поданих членами родини громадян Польщі та інших країн ЄС; національних віз власниками карт поляка; для отримання карт місцевого прикордонного руху.
Нагадаємо, в Польщі планують дозволити українським біженцям поки що не отримувати "карти побиту" - дозволів на тимчасове проживання. Замість цього до закону про допомогу біженцям з України планують внести новий пункт, який передбачає видавання українцям, які приїхали до Польщі після 24 лютого, однорічних дозволів на проживання.
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