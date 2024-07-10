У Львові знайшли тіло чоловіка, який нібито підірвався на гранаті (відео)

У Львові чоловік, якого мобілізували місяць тому, підірвався на гранаті.

У Львові місцеві жителі виявили тіло чоловіка посеред вулиці. Попередньо, він підірвався на гранаті.

Про це повідомили місцеві Телеграм-канали, зокрема "Львівич".

За їхньою інформацією, місцеві жителі виявили тіло чоловіка зранку 10 липня. Трагедія сталась на вулиці Лисеницька, що в районі Пасічної. Попередньо, чоловік підірвався на гранаті та не вижив.

На відео, яке поширюють в мережі, видно, що на місці вже працюють правоохоронці. Вони обгородили місце події стрічкою та залучили службового собаку, вочевидь, для перевірки вибухонебезпечних речовин.

За даними "Львівич", чоловік проживав у тому районі і буцімто був мобілізований місяць тому.

Нагадаємо, у селі Циркуни біля Харкова на протитанковій міні підірвався легковий автомобіль, в якому перебувало шестеро цивільних осіб, зокрема 2-місячне немовля.

Автомобіль з електриками підірвався на міні!

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