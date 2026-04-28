У Львові знайшли мертве немовля: що відомо

Мертве немовля знайшли у Львові

Вдень 28 квітня у Львові знайшли мертве немовля. Це трапилося у парку ім. 700-річчя.

Про це пише «Суспільне».

Інформацію підтвердили джерела видання у правоохоронних органах.

Наразі на місці працює слідчо-оперативна група. Усі деталі будуть оприлюднені згодом.

Раніше йшлося про те, що на Закарпатті судитимуть 21-річну жінку через смерть її 5-місячного сина. Жінку підозрюють у злісному невиконанні батьківських обов’язків, що призвело до трагічних наслідків. За даними слідства, вона тривалий час не доглядала за дитиною, не забезпечувала належного харчування і лікування, через що хлопчик помер від тяжкої хвороби — на момент смерті він важив лише 4,6 к

