У Львові зранку пролунав вибух
Місцева влада закликає мешканців перебувати у безпечних місцях до відбою небезпеки.
У Львові зранку 15 січня пролунав вибух під час повітряної тривоги.
Про це повідомляють кореспонденти ТСН.ua.
У повідомленні вказується, що вибухи пролунав приблизно о 06:35.
Голова ОВА Максим Козицький закликав перебувати у безпечних місцях до відбою небезпеки.
Перед вибухом Повітряні сили повідомляли про небезпеку БпЛА у Львівській області.
Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 15 січня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Ми раніше інформували, що у Миколаєві пролунав вибух під час повітряної тривоги.