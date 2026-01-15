У Львові зранку пролунав вибух

Вибух пролунав у Львові / © Getty Images

У Львові зранку 15 січня пролунав вибух під час повітряної тривоги.

Про це повідомляють кореспонденти ТСН.ua.

У повідомленні вказується, що вибухи пролунав приблизно о 06:35.

Голова ОВА Максим Козицький закликав перебувати у безпечних місцях до відбою небезпеки.

Перед вибухом Повітряні сили повідомляли про небезпеку БпЛА у Львівській області.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 15 січня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Ми раніше інформували, що у Миколаєві пролунав вибух під час повітряної тривоги.