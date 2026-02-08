ТСН у соціальних мережах

519
1 хв

У Львові зрання гримлять вибухи

Місто атакують російські ударні безпілотники.

Анастасія Павленко
Львів - під атакою

Львів — під атакою / © Associated Press

Сьогодні, 8 лютого, у Львові пролунали вибухи на тлі оголошеної повітряної тривоги.

Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

Повітряні сили попереджали про рух ворожих БПЛА у напрямку Львова.

Нагадаємо, 5 лютого у Львові також було неспокійно — містяни чули вибухи.

Львівська міська рада рекомендувала супермаркетам та аптекам створити двотижневий запас товарів першої потреби й пального через загрозу надзвичайних ситуацій. Бізнес закликали забезпечити автономне живлення і можливість готівкового розрахунку. Влада міста перевела всі служби на посилений режим роботи, готуючись до будь-яких сценаріїв і можливих російських ударів.

519
