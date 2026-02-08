- Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
У Львові зрання гримлять вибухи
Місто атакують російські ударні безпілотники.
Сьогодні, 8 лютого, у Львові пролунали вибухи на тлі оголошеної повітряної тривоги.
Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.
Повітряні сили попереджали про рух ворожих БПЛА у напрямку Львова.
Нагадаємо, 5 лютого у Львові також було неспокійно — містяни чули вибухи.
Львівська міська рада рекомендувала супермаркетам та аптекам створити двотижневий запас товарів першої потреби й пального через загрозу надзвичайних ситуацій. Бізнес закликали забезпечити автономне живлення і можливість готівкового розрахунку. Влада міста перевела всі служби на посилений режим роботи, готуючись до будь-яких сценаріїв і можливих російських ударів.