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У Львові зустрілись міністри оборони України та Туреччини: про що говорили (фото)

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У Львові зустрілись міністри оборони України та Туреччини: про що говорили (фото)

Фото: Міністерство національної оборони Туреччини

У Львові у четвер, 18 серпня, зустрілись міністри оборони України та Туреччини.

Олексій Резніков та Хулусі Акар обговорили питання щодо співпраці та регіональної безпеки.

Про це повідомляє Міністерство національної оборони Туреччини. 

"Міністр національної оборони Туреччини Халусі Анкар, який супроводжує президента Ердогана, зустрівся з міністром оборони України Олексієм Резніковим. Під час зустрічі відбувся обмін думками щодо питань двосторонньої та регіональної оборони та безпеки", - йдеться у повідомленні турецького міністерства. 

Нагадаємо, Ердоган хоче обговорити з Зеленським у Львові кроки для припинення війни дипломатичним шляхом.

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