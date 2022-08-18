У Львові зустрілись міністри оборони України та Туреччини: про що говорили (фото)

У Львові у четвер, 18 серпня, зустрілись міністри оборони України та Туреччини.

Олексій Резніков та Хулусі Акар обговорили питання щодо співпраці та регіональної безпеки.

Про це повідомляє Міністерство національної оборони Туреччини.

"Міністр національної оборони Туреччини Халусі Анкар, який супроводжує президента Ердогана, зустрівся з міністром оборони України Олексієм Резніковим. Під час зустрічі відбувся обмін думками щодо питань двосторонньої та регіональної оборони та безпеки", - йдеться у повідомленні турецького міністерства.

Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan’ın Ukrayna ziyaretine eşlik eden Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/wPJo0TSiwT — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 18, 2022

Нагадаємо, Ердоган хоче обговорити з Зеленським у Львові кроки для припинення війни дипломатичним шляхом.

Читайте також: