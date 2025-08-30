У Львові вбили Андрія Парубія

Андрій Парубій / © Юлія Свириденко

Доповнено додатковими матеріалами

У Львові сталася стрілянина під час якої вбили колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія.

Про це повідомило «Суспільне» з посиланням на джерела.

«У Львові вбили громадсько-політичного діяча. Йдеться про Андрія Парубія, ” — зазначило медіа.

У Нацполіції повідомляють, що близько опівдня надійшло повідомлення про стрілянину в Сихівському районі Львова. Внаслідок отриманих травм потерпілий загинув на місці.

Очільник ОВА Максим Козицький підтвердив факт вбивства і зазначив, що наразі вбивцю розшукують.

«На Львівщині розшукують стрільця, який вбив колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. Задіяні всі профільні служби. Потерпілий помер до приїзду медиків», — написав він.