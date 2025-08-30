- Дата публікації
У Львові вбили Андрія Парубія
Сьогодні, 30 серпня, у Львові застрелили Андрій Парубія. Він помер на місці.
У Львові сталася стрілянина під час якої вбили колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія.
Про це повідомило «Суспільне» з посиланням на джерела.
«У Львові вбили громадсько-політичного діяча. Йдеться про Андрія Парубія, ” — зазначило медіа.
У Нацполіції повідомляють, що близько опівдня надійшло повідомлення про стрілянину в Сихівському районі Львова. Внаслідок отриманих травм потерпілий загинув на місці.
Очільник ОВА Максим Козицький підтвердив факт вбивства і зазначив, що наразі вбивцю розшукують.
«На Львівщині розшукують стрільця, який вбив колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. Задіяні всі профільні служби. Потерпілий помер до приїзду медиків», — написав він.