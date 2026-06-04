У липні можуть змінити правила бронювання: бізнесу озвучили новий можливий поріг зарплати для працівників

В Україні готуються до оновлення правил бронювання працівників

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Підприємства, які планують у липні отримати або підтвердити статус критично важливих для бронювання працівників, повинні забезпечити середню заробітну плату не нижче трьох мінімальних (25 941 грн) уже за червень.

Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства на запит «Інтерфакс-Україна».

«З якої дати середня заробітна плата на підприємстві повинна бути вища ніж три мінімальні? — За останній (попередній) календарний місяць. Наприклад, у разі звернення підприємства до відповідного державного органу у липні, враховуватиметься середня ЗП підприємства за червень», — йдеться у відповіді відомства.

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Водночас рішення щодо визнання підприємства критично важливим, яке є чинним станом на 2 червня, зберігає свою чинність протягом строку, на який воно прийнято, але не довше ніж до 1 вересня.

У міністерстві також зазначили, що державні органи мають до 10 червня переглянути галузеві та регіональні критерії визначення критично важливих підприємств. Після цього компанії зможуть подавати документи для отримання або підтвердження статусу.

Рішення щодо нових бронювань ухвалюватимуть до серпня, але лише після завершення перегляду критеріїв.

Якщо підприємство втратить статус критично важливого через зміну галузевих або регіональних критеріїв, воно зможе повторно подати пакет документів з урахуванням оновлених вимог.

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Нові правила бронювання в Україні — останні новини

Кабінет міністрів ухвалив постанову № 692, яка суттєво змінює правила бронювання працівників. Документ оновлює схему підрахунку військовозобов’язаних на підприємстві, запроваджує нові вимоги до зарплат та посилює штрафи.

Відтепер, якщо компанія порушить ліміти бронювання або не платитиме офіційну зарплату, її позбавлять статусу критично важливої.

Базовий рівень бронювання для більшості підприємств, установ та організацій, зокрема органів місцевого самоврядування, становить 50% від загальної кількості військовозобов’язаних. Якщо на підприємстві працює лише один військовозобов’язаний, цей ліміт до нього не застосовується — працівника дозволено забронювати.

Перевищення 50-відсоткового бар’єра можливе лише за рішенням Міністерства оборони України на підставі пропозицій відповідних органів влади.

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Урядом затверджено також спеціальні квоти:

75% — для підприємств у сфері життєво необхідних послуг (тепломережа, водопостачання, водовідведення, управління побутовими відходами)

100% — для працівників ПЕК та їхніх підрядників (що відновлюють енергосистему), підприємств ОПК, технічного персоналу провайдерів та мобільного зв’язку у визначених зонах, медиків державної й комунальної форм власності, а також для бізнесу на територіях можливих або активних бойових дій

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