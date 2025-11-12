ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
56
2 хв

У листопаді буде три дні справжнього тепла: синоптик назвав дати

У деяких регіонах повітря прогріється до 18° тепла.

Олена Капнік
Білка.

Білка. / © Pexels

У листопаді погода в Україні залишається доволі теплою та комфортною. Хоч місцями дощитиме, але морозів та снігу немає. Ба більше - цього місяця на українців чекають кілька надзвичайно теплих днів.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич у коментарі "Телеграфу".

Найтепліші дні варто очікувати від 17 до 19 листопада. Саме у цей період, пояснив синоптик, до країни надійде тепле повітря з півдня Європи. Вночі температура повітря становитиме близько +6-13°. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +9-15°. Найтепліше буде у південних областях, де повітря прогріється до 14-18° тепла.

Втім, вже від 20 листопада погода в Україні буде змінюватися. Зокрема, відбудеться зниження температури повітря та почнуться опади. За словами синоптика, причиною стануть атмосферні фронти з південного заходу Європи.

“Починаючи від 20 листопада через зміни синоптичних умов, відбудеться відчутне зниження як нічної, так і денної температури до невеликих морозів. Найбільш дощовими за цей період виявляться 18- 19 листопада через атмосферні фронти з південного заходу Європи”, - розповів Ігор Кібальчич.

Нагадаємо, представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха повідомляла, що у листопаді в окремих регіонах ще варто чекати на «бабине літо» з денним максимумом до +18 градусів. Наприкінці цього тижня переважатиме погода без опадів, буде більше прояснень.

Своєю чергою, керівниця відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня каже, що в Україні наразі не очікується різкого похолодання чи снігу. Лише після 20 листопада вже можна очікувати на певне зниження температури.

