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У Литві відреагували на удари РФ по Києву та Одесі і назвали перешкоду для миру
У Вільнюсі переконані, що диктатор РФ Путін не прагне миру.
Масовану атаку Росії вночі 10 червня, зокрема на Київ і Одесу, є продовженням кремлівського терору.
Про це заявив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс у соцмережі Х.
Будріс засудив російські обстріли цієї ночі та наголосив на тому, що внаслідок ударів було пошкоджено пологовий будинок в Одесі, зруйновано житлові будинки, є загиблі та поранені серед цивільного населення.
"Минулої ночі Росія знову розв'язала терор проти України, завдавши ударів безпілотниками і ракетами по Києву і Одесі... Путін і його імперські амбіції залишаються головною перешкодою на шляху до миру. Він не прагне до припинення війни - тільки до нових смертей і руйнувань", - заявив литовський міністр.
Нагадаємо, цієї ночі РФ запустила по Києву "Шахеди" зі шрапнеллю. Її окупанти застосовують, щоб уразити якомога більші відстані і не лише техніку, автомобілі, але й людей.
Внаслідок атаки на столицю загинула одна жінка. Вона мешкала в Оболонському районі. До речі, саме цей він став чи не одним з найбільш постраждалих цієї ночі.
Серія потужних вибухів сколихнула цієї ночі і Одесу. Ворожий безпілотник влучив у пологовий будинок. Окрім того, зруйновані та пошкоджені житлові будинки у середмісті. Загинуло щонайменше двоє осіб.