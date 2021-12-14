У любові до літератури наші громадяни пасуть задніх: в Україні стартував перший Національний тиждень читання

У любові до літератури наші громадяни пасуть задніх: в Україні стартував перший Національний тиждень читання

На рік середньостатистична українська родина витрачає на книжки лише 55 гривень.

В Україні стартував перший Національний тиждень читання. У любові до літератури наші співгромадяни, кажуть в Інституті книги, пасуть задніх.

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Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 14 грудня.

Так, зазначається, що лише третина дорослих читають регулярно і тільки 8% роблять це щодня. Щоби заохотити українців до читання, видавництва, книгарні та бібліотеки весь тиждень пропонуватимуть різноманітні акції - від вистав до знижок. Мета - зробити читання модним і мотивувати українців розвиватися та бути успішними у житті.

Наразі на рік середньостатистична українська родина витрачає на книжки лише 55 гривень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні дорожчають книжки. За рік ціни зросли на 35-40%. Експерти пояснюють, що основна причина - це здорожчання паперу на світовому ринку та його дефіцит. Додала у вартості і фарба. Водночас попит на книжки спочатку впав на 20% у минулому році, а потім ще раз на 20% уже цього року.

Представники видавництв кажуть, що поки що ціни вдається стримувати, бо є багато накопиченого товару. Але вже від наступного року прогнозується зростання вартості книжок.